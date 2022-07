POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte randalieren wiederholt auf Diakonieareal - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Ein Feuer ausgebrochen ist am Donnerstagnachmittag in einem Wohngebäude in der Pforzheimer Weststadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand gegen 16:30 Uhr im Bereich elektronischer Geräte in der Küche einer Wohnung des Anwesens in der Maximilianstraße ausgebrochen sein. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Personen ...

