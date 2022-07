Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Wohnung

Pforzheim (ots)

Ein Feuer ausgebrochen ist am Donnerstagnachmittag in einem Wohngebäude in der Pforzheimer Weststadt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand gegen 16:30 Uhr im Bereich elektronischer Geräte in der Küche einer Wohnung des Anwesens in der Maximilianstraße ausgebrochen sein. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Personen wurden den bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt, der Rettungsdienst brachte eine Bewohnerin vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrmänner retteten eine Katze aus der Wohnung, die mit Brandverletzungen in eine Tierklinik kam. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Als Auslöser des Brandes steht eine technische Ursache im Raum.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell