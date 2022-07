POL-Pforzheim: (Pforzheim) Pforzheim - Einbruch in Bäckerei

Niefern-Öschelbronn (ots) - In einer Schule in Niefern hat am Donnerstagmorgen ein Amokalarm ausgelöst, der sich nach Überprüfung durch die Polizei als Falschalarm herausgestellt hat. Zum Zeitpunkt der Auslösung gegen 8:15 Uhr fand in den Schulgebäuden in der Straße Bischwiese Lehrbetrieb mit rund 400 ...

mehr