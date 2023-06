Polizei Münster

POL-MS: PKW erfasst Fußgänger - Fahrer flüchtig

Münster (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem 17-jährigen Fußgänger und einem PKW am späten Mittwochabend (28.06., 23:55 Uhr) an einer Ampel am Albersloher Weg sucht die Polizei nun nach dem flüchtigen Fahrer. Den Angaben des Münsteraners zufolge sei er bei Grün an der Fußgängerampel über die Straße gegangen. Mittig der Fahrbahn sei das Signal auf Rot gesprungen. In diesem Moment sei das Auto in die Straße "An den Loddenbüschen" eingebogen, sei mittig der Fahrstreifen gefahren und habe den 17-Jährigen touchiert. Dieser sei daraufhin gestürzt, habe sich aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit des Wagens glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt liefern können. Das Fahrzeug sei schwarz gewesen, als Fabrikat könne der Geschädigte einen SUV oder einen Kombi ausschließen. Im Auto habe ein Mann gesessen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell