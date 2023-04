LPI-SHL: Drogenfahrt

Schleusingen (ots) - Ein Unbekannter beschmierte in der Zeit vom 07.04.2023 bis 10.04.2023, 06:50 Uhr, eine Sichtschutzwand auf dem Schulhof einer Schule in der Helmut-Kohl-Straße in Schleusingen mit schwarzem Permanentstift. Ein Schaden von ca. 100 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

