LPI-SHL: Wand beschmiert

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag gegen 23:10 Uhr in eine Fleischerei in der Ratsstraße in Bad Salzungen einzubrechen. Sie warfen eine Scheibe einer massiven Glastür ein, wurden scheinbar jedoch gestört und flüchteten unerkannt und ohne Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

