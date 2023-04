Polizei Düsseldorf

POL-D: Moers - A42 Richtung Dortmund - Pkw prallt gegen Lkw - Autofahrer tödlich verletzt - Unfallermittlungen dauern an - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27. April 2023, 13:17 Uhr

Aus ungeklärter Ursache prallte gestern am frühen Nachmittag der Fahrer eines Pkw Audi gegen den Auflieger eines Lkw. Der Autofahrer, ein 35-Jähriger aus Duisburg, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer des Lkw, ein 62-Jähriger aus Rumänien, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der 35-Jährige prallte mit seinem Audi gegen den Auflieger des Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in dem Wrack seines Pkw eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Bedingt durch den Einsatz eines Rettungshubschraubers sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen dauerten bis in die frühen Abendstunden an.

Die Unfallermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211 870 0 zu melden.

