POL-COE: Nordkirchen/Polizei lädt zum Verkehrsquiz ein

Coesfeld (ots) - Eine 13-jährige Lüdinghauserin befuhr mit ihrem Fahrrad am Donnerstag (16.03.) gegen 19.20 Uhr die Dülmener Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Kastanienallee beabsichtigte ein 36-jähriger Lüdinghauser mit seinem Auto in die Dülmener Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Die ...

mehr