Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Im Hotel in Vorratsraum uriniert und Polizeibeamte beleidigt

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Nachdem am Sonntagmorgen ein Gast eines Hotels in der Brandenburger Straße nach einer durchzechten Nacht gegen 07:30 Uhr in den dortigen Vorratsraum urinierte und ein Begleiter eine Angestellte beleidigte, verständigte diese die Polizei. Als das Streifenteam an dem Hotel ankam, konnte dieses lediglich noch den aufgebrachten Begleiter am Tatort feststellen. Auf den Vorfall angesprochen reagierte der 28-Jährige völlig uneinsichtig und musste unter der Androhung von körperlichem Zwang aus dem Hotel begleitet werden. Hierbei beleidigte er auch den Beamten und die Beamtin mehrfach. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Weiterhin wird geprüft, ob sich dessen Begleiter wegen einer Sachbeschädigung strafbar gemacht hat.

