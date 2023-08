Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann angegriffen und beraubt - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Samstagfrüh, zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr, verließ ein 33-Jähriger eine Bar in der Riedfeldstraße. Als er das Fehlen seines Geldbeutels aus seiner rechten Gesäßtasche bemerkte, stellte er einen Mann fest, der seinen Geldbeutel in der Hand hielt und mit diesem versuchte, zu flüchten. Der 33-Jährige lief dem bislang Unbekannten hinterher und schaffte es auch, diesen einzuholen. Nachdem er ihn jedoch zur Rede stellte, soll der Unbekannte den 33-jährigen Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihn gegen den Oberkörper geschlagen haben. Durch den Angriff mit dem Messer wurde der 33-Jährige leicht am Arm verletzt. Der Unbekannte flüchtete dann mit dem Geldbeutel weiter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Diebstahlsschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 198 cm groß, Glatze, schwarzafrikanischer Phänotyp; er soll schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

