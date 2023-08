Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der BAB 5 - mehrere leicht verletzte Personen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und der Anschlussstelle Ladenburg fuhr am Sonntagmorgen gegen 11:00 Uhr ein 19-jähriger KIA-Fahrer, aus bislang ungeklärten Gründen, einem 51-jährigen VW-Fahrer ungebremst hinten auf. Durch den Aufprall wurden der 19-Jährige sowie seine zwei 21-jährigen Beifahrer leicht verletzt und zu weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 21-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Ebenso zogen sich der 51-jährige VW-Fahrer sowie seine 51-jährigen, 12-jährigen und 16-jährigen Beifahrerinnen leichte Verletzungen zu. Durch einen Rettungsdienst wurden die Mitfahrerinnen in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

