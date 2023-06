Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gartenlaubenbrand in Bochum Gerthe

Ein Gartenlaubenbrand ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Gerther Str. in Bochum Gerthe. Anrufer meldeten den Gartenlaubenbrand in der Notrufleitstelle der Feuerwehr Bochum. Bereits aus der Ferne konnte eine leichte Rauchsäule erkannt werden.

Alarmiert wurde der Löschzug der zuständigen Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum Werne. Bei Eintreffen wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen, jedoch mussten dafür mehrere Meter Schlauch verlegt werden, da die Gartenlaube im inneren Bereich der Kleingartenanlage lag. Zwei Trupps unter Atemschutz, mit jeweils einem Strahlrohr, begannen die Brandbekämpfung, denn das Feuer hatte bereits auf eine angrenzende Laube übergegriffen. Eine dritte Gartenlaube konnte vor größerem Schaden beschützt werden.

Auf Grund des Umfangs des Brandereignisses sind die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr, sowie die Ausbildungseinheit (TOJ) der Berufsfeuerwehr ergänzend zum Einsatzort alarmiert worden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, galt es Nachlöscharbeiten durchzuführen, bei denen die Gartenlaube mit Schaum abgedeckt werden musste. Eine Propangasflasche wurde während der Löschmaßnahmen in einem Wasserbad gekühlt.

Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Für eine Brandursachenermittlung hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

