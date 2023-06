FW-BO: Fahrzeugbrand auf der BAB 40 am Mittwochnachmittag

Bochum (ots) - Am Montagabend brannten in der Kleingartenanlage an der Vietingstraße in Bochum Wattenscheid zwei Gartenlauben. Verletzt wurde niemand. Gemeldet wurde der Brand gegen 22.35 Uhr am Montagabend. Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid brannten Teile einer Gartenlaube und der Brand hatte bereits auf eine zweite Laube übergegriffen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die ...

mehr