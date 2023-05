FW-BO: PKW Brand auf der A 40

Feuerwehr Bochum

Am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr kam es auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Werne zu einem PKW Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache brannte ein Mercedes auf dem Seitenstreifen bereits in voller Ausdehnung. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden und mit einem Schaumrohr wurden letzte Glutnester abgelöscht. Der Fahrer des Wagens hatte sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sodass niemand verletzt wurde.

Die A 40 war zeitweise in Fahrtrichtung Dortmund vollständig gesperrt. Insgesamt waren 9 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell