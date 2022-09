Polizei Münster

POL-MS: Unerlaubt vom Unfallort entfernt - Polizei sucht E-Scooter-Fahrerin

Münster (ots)

Eine 24-jährige Radfahrerin ist am vergangenen Mittwoch (31.08., 07:55 Uhr) auf der Schwelingstraße mit einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin kollidiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die 24-Jährige war nach eigenen Angaben mit ihrem schwarzen Damenrad auf der Schwelingstraße in Richtung Warendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 sei ihr auf dem Bürgersteig eine junge Frau auf einem türkisfarbenem E-Scooter der Firma "Bolt" in Fahrtrichtung Schaumburgstraße entgegengekommen und plötzlich zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin setzte nach der Kollision ihren Weg fort und fuhr nach eigener Aussage Richtung Hauptbahnhof weiter. Die 24-jährige Radfahrerin bemerkte erst anschließend Beschädigungen an ihrem Fahrrad. Sie wurde bei dem Unfall zudem leicht am linken Fuß verletzt.

Die E-Scooter-Fahrerin soll circa 23 bis 27 Jahre alt und zwischen 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie soll blondes Haar haben und eine hellblaue Jeansjacke getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell