Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall in Bochum Weitmar - Feuerwehr befreit Fahrer aus umgestürztem Transporter

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf der Bahnstraße in Bochum Weitmar zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Transporters lebensgefährlich verletzt wurde.

Um kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bahnstraße in Bochum Weitmar alarmiert. Dort war ein Transporter umgestürzt und der Fahrer sollte sich noch eingeklemmt im Führerhaus befinden. Als die ersten Einheiten der Innenstadtwache kurze Zeit später am Unfallort eintrafen, befand sich der Fahrer tatsächlich bewusstlos, jedoch nicht eingeklemmt in der Fahrerkabine seines Transporters. Sofort wurde der Mann durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr über das Heck des Transporters gerettet und durch eine Notärztin erstversorgt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gesichert und die Energiezufuhr des Elektrofahrzeuges unterbrochen. Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben. Durch den Unfall kam es während der Rettungsmaßnahmen auch zu Verkehrsbehinderung auf der Kohlenstraße im Kreuzungsbereich Bahnstraße.

Nach 40 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet, insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell