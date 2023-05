Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei brennende Gartenlauben in der Kleingarten

Bochum (ots)

Am Montagabend brannten in der Kleingartenanlage an der Vietingstraße in Bochum Wattenscheid zwei Gartenlauben. Verletzt wurde niemand.

Gemeldet wurde der Brand gegen 22.35 Uhr am Montagabend. Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid brannten Teile einer Gartenlaube und der Brand hatte bereits auf eine zweite Laube übergegriffen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Zulänglichkeiten zu der Kleingartenanlage teilweise versperrt waren und erste eine lange Wasserversorgung zu den betroffenen Lauben verlegt werden musste. Anschließend konnte der Brand mit zwei Strahlrohren schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr; insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte vor Ort. Nach gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell