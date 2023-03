LPI-EF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend erwischte die Polizei in Sömmerda einen Verkehrssünder. In Wundersleben hatten die Beamten einen 25-jährigen VW-Fahrer kontrolliert. Der Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem schlug ein Drogentest gleich auf mehrere Substanzen positiv an. Der Mann musste seine Fahrt beenden und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Auch seine ...

