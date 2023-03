LPI-EF: Rentnerin getäuscht

Erfurt (ots) - Diebe schlugen in einer in Renovierung befindlichen Wohnung zu. Die Täter waren in Erfurt in der Mainzer Straße in der Nacht zu Dienstag schadlos in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt. Die Täter hatten es auf verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen, die in der Wohnung lagerten. Mit Beute im Wert von etwa 5.000 Euro verließen die Diebe vermutlich über eine Balkontür das Haus. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen ...

