Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Handy aus geparktem Auto gestohlen

Heidelberg (ots)

Ein 73-jähriger Mann stellte am Montag um 11:30 Uhr seinen VW in einem Parkhaus in der Uferstraße ab. Allerdings vergaß er das Fenster der Fahrerseite zu schließen. Als er nach zwei Stunden zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Täterschaft sein Mobiltelefon, welches in der Mittelkonsole gelegen war, gestohlen hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Diebstahl.

Generell rät die Polizei:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Überprüfen Sie, ob das Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist. - Lassen Sie nach Möglichkeit keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Legen Sie diese ggfs. in den Kofferraum, damit sie von außen nicht erkennbar sind. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell