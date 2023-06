LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots) - In der Zeit vom 23.06.2023, 18:00 Uhr bis zum 25.06.2023, 19:15 Uhr wurde eine Scheibe des Wahlbüros der AfD in Pößneck im Bereich Breite Straße durch unbekannte Täter beschädigt. Dies geschah vermutlich mittels einer Bierflasche. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

