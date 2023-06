Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw

B90 Blintendorf - Frössen (ots)

Am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr kam es auf der B90 zwischen Blintendorf und Frössen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die vier Pkw fuhren hintereinander als der vorderste bremste um abzubiegen. Der direkt dahinterfahrende Pkw reduzierte seine Geschwindigkeit ebenfalls. Die zwei hinteren Fahrzeuge bremsten nicht rechtzeitig und fuhren den anderen Pkw auf. Bei dem Unfall verletzte sich die letzte Fahrerin (36 Jahre) leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrer im Alter von 53 bis 68 Jahren blieben unverletzt. An allen beteiligten Autos entstand Sachschaden. Für circa eine Stunde war die Straße an der Unfallstelle nur halbseitig befahrbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell