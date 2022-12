Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-jähriger Motorradfahrer - Führerschein sichergestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochnachmittag (28.11., 15.29 Uhr) fiel Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Gütersloh ein Motorradfahrer auf.

Der Zweiradfahrer überholte an einer Ampel auf der Lippstädter Straße einen vor ihm anfahrenden Pkw und fuhr weiter in Richtung Lippstadt. Anschließend beschleunigte der Fahrer sein Motorrad und fuhr ein Stück auf nur auf dem hinteren Reifen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er dann vor dem zivilen Fahrzeug der Polizei her. In der Spitze mit etwas über 130 km/h bei erlaubten 70km/h. Dabei überholte er ein vor ihm fahrendes Auto an einem nicht einsehbaren Streckenabschnitt. Nachdem ein gefahrloses Anhalten des Mannes möglich war, hielten die Polizeibeamten den 21-jährigen Lipperoder kurz vor der Mastholter Straße an.

Noch vor Ort wurde sein Führerschein in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde auf der Grundlage des §315d Strafgesetzbuch (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell