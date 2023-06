LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Saalfeld (ots) - Am 24.06.2023 gegen 04:30 Uhr meldeten mehrere aufgebrachte Anrufer der Polizei, dass ein Mann in Saalfeld im Bereich der Stauffenbergstraße eine Hauseingangstür mit einer Axt einschlägt und dabei laut schreit. Der 37-Jährige schaffte es die Tür durch die Hiebe mit der Axt zu öffnen. In diesem Moment traf die Polizei ein. Die Polizisten konnten ...

mehr