PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Raub in Oberurseler Innenstadt +++ Einbruch in Supermarkt +++ Mountainbike trotz Fahrradschloss entwendet +++ Moped aus Innenhof gestohlen +++ Unfallflucht in Steinbach

1. Raub in der Innenstadt,

Oberursel, Altkönigstraße, Freitag, 02.06.2023, 22:00 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es zu einem Raub in der Oberurseler Innenstadt. Gegen 22:00 Uhr befanden sich zwei 21-Jährige in der Altkönigstraße, als sie von einer Gruppe aus etwa 10 Personen angesprochen wurden. Diese hätten den zwei zunächst Drogen zum Verkauf angeboten. Als diese das Angebot jedoch ablehnten, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge dieses Disputs habe einer der Personengruppe unvermittelt auf sein Gegenüber eingeschlagen. Der Geschlagene ging hierdurch zu Boden, was den Unbekannten jedoch nicht davon abgehalten haben soll, weiter auf ihn einzuschlagen und zu treten. Ein weiterer der Gruppe habe zeitgleich die beiden 21-Jährigen mit Pfefferspray besprüht. Als die Gruppe anschließend von der Örtlichkeit flüchtete, soll sie einem der beiden angegangenen Männer noch dessen Bauchtasche samt Inhalt entwendet haben. Die Personengruppe konnte im Nachgang als männliche, junge Heranwachsende beschrieben werden. Die Person, die zugeschlagen hatte, war kräftig und ca. 185cm groß. Sie hatte kurze, schwarze Haare und war mit einem grauen Jogginganzug sowie schwarzer Umhängetasche bekleidet.

2. Einbruch in Supermarkt,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Montag, 05.06.2023, 01:30 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Grävenwiesbach ein. Gegen 01:30 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Frankfurter Straße. Ihr Ziel: die Tabakwaren im Kassenbereich. Nachdem sie die Zigaretten sicher verstaut hatten, flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Sie wurden jedoch bei Ihrer Tat durch die Videoüberwachung des Marktes gefilmt. Beide Täter waren männlich und ca. 175cm groß. Einer der beiden trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und dunkle Turnschuhe. Sein Kumpan trug einen dunklen Pullover mit heller Kapuze, eine dunkle Jogginghose und dunkle Sandalen mit weißen Socken. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06172 / 120-0 Hinweise entgegen.

3. Mountainbike trotz Fahrradschloss entwendet, Königstein, Georg-Pingler-Straße, Freitag, 02.06.2023, 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(da)Am Freitag hatten es Fahrraddiebe auf ein Mountainbike in Königstein abgesehen. Seine Besitzerin hatte dieses zuletzt gegen 08:30 Uhr in der Georg-Pingler-Straße an einem Gartenzaun angeschlossen. Als sie gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, suchte sie vergeblich nach ihrem graugrünen Fahrrad der Marke Conway. Dieses Rad im Wert von über 1.300EUR hatten sich die Fahrraddiebe bereits zu eigen gemacht. Da bisher keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Moped aus Innenhof gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher-Straße, Sonntag, 04.06.2023, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(da)Besonders dreist gingen am Sonntag Mopeddiebe in Ober-Eschbach vor. Diese begaben sich im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr in den Hof eines Hauses in der Ober-Eschbacher-Straße und stahlen das dort abgestellte Moped der Anwohner. Bei dem Moped handelt es sich um ein "Benzhou YY50QT". Zuletzt war an ihm das Kennzeichen "503 KBD" angebracht. Von den Mopedieben fehlt bisher jede Spur. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich unter 06192 / 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

5. Unfallflucht in Steinbach,

Steinbach, Frankfurter Straße, Freitag, 02.06.2023, 17:30 Uhr bis Sonntag, 04.06.2023, 19:30 Uhr

(da)Am Wochenende kam es in Steinbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen Nissan Qashqai hatte diesen am Freitagabend gegen 17:30 Uhr in der Berliner Straße geparkt. Als er nun am Sonntag gegen 19:30 Uhr erneut zu seinem PKW kam, stellte er einen rund 2.500EUR hohen Unfallschaden fest. So war der hintere Kotflügel linksseitig zerkratzt. Von dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlte jedoch jede Spur. Aus diesem Grund hat die Polizeistation Oberursel nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06171 / 6240-0 Hinweise entgegen.

