PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Jugendliche nach Einbruch in Schule festgenommen +++ Einbruch mit Zielrichtung Schmuck +++ Zwei zerkratzte PKW im Hochtaunuskreis +++ Totalschaden nach Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendliche nach Einbruch in Schule festgenommen, Neu-Anspach, Wiesenau, Donnerstag, 01.06.2023, 20:10 Uhr

(da)Am Donnerstag wurden drei Jugendliche festgenommen, die zuvor in eine Schule in Neu-Anspach eingebrochen waren. Die drei Täter im Alter von 17 Jahren verschafften sich zunächst gegen 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu der in der Straße "Wiesenau" gelegenen Schule. Danach begaben sie sich in die dortigen Küchenbereiche, verursachten auch hier diverse Sachschäden und entwendeten anschließend Süßigkeiten und Getränke. Jedoch wurden sie bei ihrer Tat von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierte. Hinzugezogene Polizeikräfte konnten die mittlerweile flüchtigen Jugendlichen im nahegelegenen Feld antreffen und festnehmen. Die Bilanz der Diebestour ist nun ein ca. 4.000EUR Sachschaden und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

2. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck,

Wehrheim, Obernhainer Weg, Donnerstag, 01.06.2023, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags haben sich Einbrecher in Wehrheim die mehrstündige Abwesenheit von Hausbewohnern zu Nutze gemacht und sind in deren Anwesen eingebrochen. Zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr stiegen die Unbekannten wohl über ein offen stehendes Fenster an der Rückseite des im Obernhainer Weg gelegenen Hauses ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Letztlich nahmen sie Schmuck an sich und flüchteten mit dieser Beute über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Zwei zerkratzte PKW im Hochtaunuskreis, Wehrheim, Danziger Straße, Mittwoch, 31.05.2023, 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Bad Homburg-Gonzenheim, Herderstraße, Donnerstag, 01.06.2023, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurden der Polizei im Hochtaunuskreis zwei mutwillig beschädigte PKW gemeldet. In Wehrheim zerkratzten Unbekannte am Mittwoch eine schwarze Mercedes C-Klasse und verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 4.000EUR. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Danziger Straße und wies bei der Rückkehr seines Halters Kratzer an der kompletten rechten Fahrzeugseite auf. In der Herderstraße in Bad Homburg-Gonzenheim wurde am Donnerstag ein schwarzer VW Polo zerkratzt. Hier beschädigten Unbekannte die Fahrertür und hinterließen einen ca. 1.000EUR hohen Sachschaden. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In beiden Fällen sind bisher keine Täterhinweise bekannt. Betreffend den Vorfall in Wehrheim nimmt die Polizeistation Usingen Hinweise unter 06081 / 9208-0 entgegen. Hinweise bezüglich des Vorfalls in Bad Homburg richten Sie an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

4. Totalschaden nach Alleinunfall,

Weilrod, L 3025, Donnerstag, 01.06.2023, 16:50 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es auf der L 3025 bei Weilrod zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer eines Opel verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein Mann aus Friedrichsdorf mit seinem blauen Opel Corsa von Weilrod-Neuweilnau kommend in Richtung Rod an der Weil, als er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und sein PKW frontal gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug trug hierdurch einen Totalschaden davon. Sein Fahrer musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 3025 zeitweise vollends gesperrt.

5. Unfallflucht in Oberursel,

Oberursel, Königsteiner Straße, Sonntag, 28.05.2023, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 08:10 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen musste die Halterin eines roten Mini Cabrio feststellen, dass es an ihrem Fahrzeug zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Dieses hatte sie in der Zeit von Sonntag, 13:30 Uhr bis Donnerstag, 08:10 Uhr in der Königsteiner Straße geparkt. Als sie nun wieder zu ihrem Fahrzeug kam, wies dieses frische Unfallspuren in Höhe der rechten Fahrzeugseite auf. Das Spurenbild lässt derzeit Rückschlüsse zu, dass es sich beim unfallursächlichen Fahrzeug um ein orangenes Fahrrad oder ähnliches handeln könnte. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 2.500EUR. Die Polizeistation Oberursel sucht nun mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ihre Hinweise werden unter der 06171 / 6240-0 entgegengenommen.

6. Jugendlicher von Pedelec gestürzt - Autofahrerin gesucht, Bad Homburg, Feldbergstraße / Goldgrubenstraße, Donnerstag, 01.06.2023, 12:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ist ein jugendlicher Fahrradfahrer in einem Kreuzungsbereich in Bad Homburg zu Fall gekommen, nachdem zuvor eine Autofahrerin die Vorfahrt des Jugendlichen missachtete. Den Angaben des 17-Jährigen zufolge fuhr dieser gegen 12:20 Uhr auf einem Pedelec die Feldbergstraße entlang und beabsichtigte die Kreuzung der Goldgrubenstraße / Feldbergstraße zu passieren. Zeitgleich sei ein rotes Auto von links kommend ebenfalls in die Kreuzung eingefahren und habe dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen. Dieser habe stark abbremsen müssen und sei daraufhin über den Lenker zu Boden gestürzt. Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Die bislang unbekannte Fahrerin des roten Pkw sei daraufhin ausgestiegen und habe sich gemeinsam mit einem Mann nach dem Wohlergehen des jungen Zweiradfahrers erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt habe der Gestürzte keinen Schaden am Fahrrad und keine Verletzungen feststellen können, sodass er zunächst zusicherte, dass ihm nichts passiert sei. Daraufhin fuhr die Fahrerin mit ihrem Pkw davon. Im Nachgang erschien der Jugendliche in Begleitung seiner Mutter bei der Polizeistation Bad Homburg, da er bei dem Sturz doch eine oberflächliche Verletzung davongetragen hatte und das Fahrrad einen rund 250 Euro teuren Schaden aufwies.

Die Polizeistation Bad Homburg bittet nun die beteiligte Fahrerin des roten Pkw, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Fahrradfahrendes Kind verletzt sich bei Unfall, Bad Homburg, Seedammweg, Donnerstag, 01.06.2023, 20:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hat sich ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Bad Homburg verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 12-jähriger Junge aus Frankfurt gegen 20:20 Uhr den Seedammweg in Bad Homburg entlang, als er auf den vorausfahrenden Volvo eines 29-Jährigen hinten auffuhr und zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Junge Verletzungen zu und musste daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Am Rad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 1.700 Euro.

8. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag, 06.06.2023: Gem. Wehrheim B456

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell