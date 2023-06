PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baucontainer aufgebrochen +++ Ertappter Taschendieb wird handgreiflich +++ Autofahrer gerät in Gegenverkehr +++ Bei Parkmanöver Schaden verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Sauereck, 31.05.2023, 18.30 Uhr bis 01.06.2023, 06.30 Uhr

(pa)Auf einem Baustellengelände in Bad Homburg Ober-Eschbach kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruch. Unbekannte begaben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf die in der Straße "Am Sauereck" befindliche Baustelle und machten sich an einem dort aufgestellten Baucontainer zu schaffen. Nachdem sie das Schloss des Containers gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie zwei hochwertige Akku-Schlagbohrmaschinen, deren Wert sich zusammen auf rund 2.000 Euro beläuft. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Ertappter Taschendieb wird handgreiflich, Oberursel, Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, 31.05.2023, 12.40 Uhr

(pa)In Oberursel Weißkirchen war am Mittwochmittag ein Duo von Taschendieben in einem Supermarkt zugange. Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs und eines Marktmitarbeiters konnte einer der Täter festgenommen werden. Gegen 12.40 Uhr tätigte eine 87-jährige Oberurselerin in dem Frankfurter Landstraße gelegenen Markt ihren Einkauf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dabei handelte es sich um eine Ablenkung, die es einem Komplizen des Unbekannten ermöglichte, unbemerkt die Geldbörse der Seniorin aus deren Handtasche zu entwenden. Gänzlich unbemerkt blieb der Diebstahl jedoch nicht. Der in dem Markt tätige Ladendetektiv konnte das Treiben nämlich über die Videoüberwachungsanlage beobachten und reagierte prompt. Im Kassenbereich stoppte er den Täter, der zuvor das Portemonnaie gestohlen hatte. Als dieser plötzlich handgreiflich wurde, um doch noch aus der Situation herauszukommen, eilte ein Marktmitarbeiter hinzu. Zusammen gelang es, den weiterhin renitenten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Sowohl der Mitarbeiter des Marktes als auch der Ladendetektiv trugen leichte Verletzungen davon. Die bestohlene Seniorin erhielt ihre Geldbörse jedoch zurück. Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der Festgenommene weiter aggressiv. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand gegen die Beamten und auch in der Gewahrsamszelle randalierte er noch. Nachdem die Identität des Mannes festgestellt werden konnte, stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach durch gleichgelagerte Straftaten in Erscheinung getreten ist und ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der 22-jährige Rumäne, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde daraufhin am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Zur Identität seines Mittäters, der gerade noch aus dem Markt entkommen konnte, ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 160cm bis 170cm groß und kräftig beschrieben. Er soll dunkles Haar sowie einen Vollbart gehabt und schwarze Kleidung getragen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

3. Autofahrer gerät in Gegenverkehr,

L 3004, zwischen Oberursel und Sandplacken, 31.05.2023, gg. 09.50 Uhr

(pa)Auf der L 3004 zwischen Oberursel und Schmitten kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Gegen 09.50 Uhr befuhr ein 51-jähriger Frankfurter mit einem Lexus die Landesstraße aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Sandplacken. In entgegengesetzter Richtung war zeitgleich ein 61-Jähriger aus Schmitten mit seinem Toyota unterwegs. Als der Lexus-Fahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einer Kollision mit einem Toyota. Dabei wurden der Frankfurter sowie sein 27-jähriger Beifahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, sodass jeweils Totalschaden entstand. Der Abschleppdienst entfernte sie von der Unfallstelle. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich laut einer ersten Schätzung auf etwa 120.000 Euro.

4. Bei Parkmanöver Schaden verursacht,

Kronberg im Taunus, Am Waldschwimmbad, 31.05.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am späten Mittwochnachmittag kam es in Kronberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Audi war zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz am Waldschwimmbad geparkt, als ein anderes Fahrzeug - augenscheinlich im Rahmen eines Parkmanövers - gegen die Beifahrerseite des Pkw fuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Da sich der oder die Verantwortliche nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt nun die Polizeistation Königstein. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell