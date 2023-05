PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Wertgelass +++ Pedelec gestohlen +++ Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Omnibus +++ Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Wertgelass,

Wehrheim, Industriestraße, 29.05.2023, 16.00 Uhr bis 30.05.2023, 07.45 Uhr

(pa)In Wehrheim kam es von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch, bei dem die Täter einen hohen Sachschaden verursachten. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Industriestraße. Die Einbrecher versuchten zunächst vergebens, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer dort ansässigen gemeinnützigen Einrichtung zu gelangen. Dabei richteten sie einen Schaden von schätzungsweise 6.000 Euro an. Es gelang den Tätern schließlich, sich an einer anderen Stelle Zugang zu verschaffen, woraufhin sie die Räume nach potenzieller Beute durchsuchten. Sie entwendeten ein Wertgelass und verließen den Tatort anschließend unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pedelec gestohlen,

Oberursel, Oberstedten, Friedrichstraße, 27.05.2023, 12.30 Uhr bis 30.05.2023, 15.00 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten waren im Laufe des letzten Tage Fahrraddiebe am Werk. Am Dienstag erstattete der Eigentümer eines Elektrofahrrads Anzeige, nachdem er hatte feststellen müssen, dass sein Pedelec gestohlen worden war. Das blaue Rad der Marke "Bulls" - Modell "Six 50 E1" - hatte im Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Friedrichstraße gestanden. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag eingegrenzt werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

3. Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Omnibus, Kreisstraße 739, zwischen Wilhelmsdorf und Usingen, 30.05.2023, gg. 15.10 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurden bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus auf der K 739 bei Usingen drei Personen verletzt. Gegen 15.10 Uhr wollte eine 54-jährige Usingerin mit ihrem VW Golf von einem Feldweg kommend auf die Kreisstraße in Richtung Usingen einbiegen. Dabei übersah die Autofahrerin einen aus Richtung Wilhelmsdorf herannahenden Omnibus, sodass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei der Kollision zogen sich die VW-Fahrerin, der 46 Jahre alte Busfahrer sowie ein 33-jähriger Fahrgast Verletzungen zu. Die 54-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden verletzten Männer brachte der Rettungsdienst ebenfalls in umliegende Kliniken. Sowohl am Golf der Usingerin als auch an dem Linienbus entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 115.000 Euro geschätzt. Die infolge des Unfalls erforderliche Vollsperrung der Kreisstraße konnte nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben werden.

4. Nach Unfall davongefahren,

Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, 29.05.2023, 10.00 Uhr bis 30.05.2023, 17.00 Uhr

(pa)Im Oberurseler Stadtteil Stierstadt ereignete sich von Montag auf Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Ford Focus war von Montagvormittag bis Dienstagnachmittag in der Weißkirchener Straße geparkt, als ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw fuhr. Dabei entstand an dem Ford ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Statt sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der oder die Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter (06171) 6240 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell