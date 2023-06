PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Geldautomatensprengung in Königstein +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am heutigen Morgen gegen 03:50 Uhr wurden die Anwohner der Hauptstraße in Königstein im Taunus durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Anschließend flüchteten mehrere Täter in einem schwarzen Pkw in unbekannte Richtung. Verletzt wurde durch die Detonation niemand. Die Bewohner konnte das Gebäude verlassen und werden betreut. Am betroffenen Gebäude entstand Sachschaden. Das Ausmaß und die Höhe ist noch unbekannt. Unklar ist zudem, ob die Täter Geld erbeuteten. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz.

