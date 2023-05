Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230511 - 0544 Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Auf der Miquelallee, am Ende der BAB 66, sollte am Mittwoch, den 10. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, der Fahrer eines in Richtung Adickesallee fahrenden Peugeot 208 kontrolliert werden.

Der Fahrer des Peugeot fuhr jedoch an der Standkontrolle vorbei und ignorierte alle Anhaltezeichen. Er bog nach rechts in die Hansaallee und fuhr zunächst in Richtung Innenstadt. Plötzlich wendete er jedoch seinen Pkw und fuhr wieder zurück in Richtung Miquelallee. Noch vor der Kreuzung zur Miquelallee überholte er noch mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Taxi der Marke Mercedes, welches er dabei touchierte. An dem Taxi entstand Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt. Nachdem der Peugeot die Kreuzung überquert hatte, setzte sein Fahrer die Flucht über die Hansaallee in Richtung der Platenstraße fort. Etwa in Höhe der Hausnummer 117 wollte er erneut sein Fahrzeug wenden und kollidierte dabei mit einem ihn verfolgenden Funkstreifenwagen. Der zweite eingesetzte Funkstreifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Peugeot auf.

Bei dem Fahrer des Peugeot handelt es sich um einen 20-jährigen Mann. Mit in seinem Fahrzeug befand sich noch ein 19-jähriger Beifahrer. Bislang ist unklar, was den 20-Jährigen zur Flucht und zu solch waghalsigen Fahrmanövern veranlasste.

Bei dem Unfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

