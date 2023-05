POL-F: 230511 - 0542 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Netzwerk gegen Gewalt - Regionale Geschäftsstelle Frankfurt am Main - an der Kinderrechtskampagne Stadt der Kinder des Frankfurter Kinderbüros. Wir wollen uns im Rahmen der Veranstaltung "Polizei für Kinderrechte" mit der These beschäftigen, inwieweit ...

mehr