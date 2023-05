Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230510 - 0540 Frankfurt: Veranstaltung "Polizei für Kinderrechte" am 23. Mai 2023

Frankfurt (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Frankfurt am Main gemeinsam mit dem Netzwerk gegen Gewalt - Regionale Geschäftsstelle Frankfurt am Main - an der Kinderrechtskampagne Stadt der Kinder des Frankfurter Kinderbüros.

Wir wollen uns im Rahmen der Veranstaltung "Polizei für Kinderrechte" mit der These beschäftigen, inwieweit Partizipation der Kinder und Jugendlichen ein Beitrag zur Gewaltprävention sein kann. Frau Prof. Dr. Katharina Gerarts, Gründerin des Kinderrechteinstituts und Inhaberin der Professur für Kindheitspädagogik an der International University, Standort Mainz, wird sich in ihrem Vortrag mit der genannten These auseinandersetzen, und verschiedene wissenschaftliche Studienergebnisse hierzu vorstellen. Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, einen von drei Workshops / Impulsvorträgen zu besuchen.

Die Veranstaltung findet am 23. Mai 2023 von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr im Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Adickesallee 70 in 60322 Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldemöglichkeit für eine kostenlose Teilnahme sind unter https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/veranstaltungen-und-seminare/polizei-fuer-kinderrechte zu finden.

Informationen zur Kinderrechtekampagne Stadt der Kinder: Kinder haben Kinderrechte. Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland ein Bundesgesetz ist, verbindlich verankert. Stadt der Kinder ist die Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt.

Jedes Jahr rund um den 1. Juni feiern wir gemeinsam in der Innenstadt und in den Stadtteilen den Tag des Kindes und die Kinderrechte. Ziel ist, dass alle Kinder wissen, dass sie Kinderrechte haben und an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. In jedem Jahr stehen andere Artikel der UN-Kinderrechtskonvention im Mittelpunkt der Stadt der Kinder. In diesem Jahr ist es der Artikel 12 - das Recht von Kindern auf Beteiligung und Gehör. Die Stadt der Kinder wird durch das Frankfurter Kinderbüro gestaltet. Das Frankfurter Kinderbüro wahrt die Interessen der Kinder und setzt sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell