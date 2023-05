POL-F: 230510 - 0539 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots) - (lo) Im Laufe des gestrigen Mittags (09. Mai 2023) kam es im Hammerskjöldring zu einem Trickbetrug. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten so mehrere Tausend Euro. In den Mittagsstunden klingelten das Telefon einer 79-jährigen; am anderen Ende der Leitung die vermeintliche Polizei. Der Anrufer ließ die ältere Dame glauben, ihr Sohn sei in eine Notsituation geraten. Für die ...

mehr