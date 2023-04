POL-PDLD: Germersheim - Unfallzeugen gesucht

Landau (ots) - Am gestrigen Abend befuhr ein 62-jähriger PKW Fahrer den Nußdorfer Weg in Fahrtrichtung Norden. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Straße Am Steingebiß einfahren. Im gleichen Moment kam ihm jedoch ein Radfahrer entgegen, welcher den Nußdorfer Weg in Fahrtrichtung Süden befuhr. Der Unfallverursacher fuhr, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten, nach links in die Straße Am Steingebieß ...

