Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagvormittag wurde ein 36-Jähriger in der Innenstadt von Kaiserslautern mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz bereits abgelaufen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass der jährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen zum 01. März erfolgt. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell