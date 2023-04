Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen

Lautertal (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in Sulzbachtal im Kreis Kaiserslautern zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Eine 18-Jährige war durch das Einatmen von Rauchgasen augenscheinlich kurzzeitig ohnmächtig geworden. Wie sich herausstellte, wollte sie sich zuvor Essen im Backofen zubereiten und war eingeschlafen, so dass das Essen anbrannte. Zum Glück wurde die Frau rechtzeitig von ihrer Mutter gefunden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell