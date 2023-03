Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raubüberfall am Sonnenberg

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Sonnenberg ist es am Freitagvormittag zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Der Täter flüchtete ohne Beute. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 20-jährige Mann zu Fuß in der Hussongstraße unterwegs, als er kurz nach 11 Uhr in Höhe der Zufahrt zum "Caesarpark" von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Maskierte habe eine Stichwaffe - vermutlich ein Messer - bei sich gehabt und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der 20-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, wurde er von dem Unbekannten mit der Waffe an Arm und Schulter verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Das Opfer lief zunächst in die Straße "Sonnenberg" weiter, verständigte dann aber den Rettungsdienst. Über diesen wurde anschließend die Polizei informiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr gesichtet werden.

Von dem Unbekannten liegt nur eine vage Beschreibung vor: Er ist etwa 1,80 Meter groß, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und trug über dem Kopf eine schwarze Sturmhaube. Zeugen, denen der Mann vor oder nach der Tat aufgefallen ist, und die Hinweise auf seinen Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell