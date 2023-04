POL-PDLD: Germersheim - Jahresstatistiken veröffentlicht

Landau (ots) - Am 04.04.2023 tankte ein 68-jähriger bei der Frühmesser Tankstelle in Landau. Als er gegen 22:15 Uhr sein Tankvorgang beendete verließ er das Tankstellengelände, vergaß jedoch zuvor die Zapfpistole wieder in die Anlage einzuhängen. Beim Wegfahren schleuderte diese dann gegen eine Glasscheibe, welche sodann zu Bruch ging. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte ...

