Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 62-jähriger PKW Fahrer den Nußdorfer Weg in Fahrtrichtung Norden. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Straße Am Steingebiß einfahren. Im gleichen Moment kam ihm jedoch ein Radfahrer entgegen, welcher den Nußdorfer Weg in Fahrtrichtung Süden befuhr. Der Unfallverursacher fuhr, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten, nach links in die Straße Am Steingebieß ein und nahm dem 18-jährigen Radfahrer somit die Vorfahrt. Der 18-jährige konnte nicht mehr ausweichen und stürzte zu Boden. Er zog sich Verletzungen am Sprunggelenk sowie an der Hand zu. Einen Helm trug er nicht. Zudem hatte er auch kein Licht am Fahrrad angebracht. Der 62-jährige Unfallverursacher sprach zuvor dem Alkohol zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Aus diesem Grund wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

