LPI-J: Auf frischer Tat erwischt

Weimar (ots) - In der Belvederer Allee wurden in der Zeit vom 25.11.2022, 13:30 Uhr bis zum 28.11.2022 zwei Baumaschinen, ein Dreiachskipper und ein Bagger, durch unbekannte Täter beschädigt. An den Fahrzeugen wurde Sekundenkleber in die Schlösser eingebracht, so dass diese nicht mehr geöffnet werden konnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

