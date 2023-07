Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz an Brücke + Schmierereien an Burgruine + Tür mit Steinen traktiert + Dieb nutzt Baugerüst + Blut und Urin hinterlassen + Leichtkraftrad entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Hakenkreuz an Brücke

An die über die B62 verlaufende Ohmbrücke sprühten Unbekannte zwischen Montag letzter Woche und Montag dieser Woche ein Hakenkreuz und verursachten damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Schmierereien an Burgruine

Mehrere Schmierereien, darunter auch Hakenkreuze, hinterließen Unbekannte auf dem Gelände der Burgruine Blankenstein. Zwischen Montag dieser Woche, 7 Uhr, und Dienstag, 21 Uhr, beschmierten sie eine Picknickbank, einen Hinweisstein und die Burgruine selbst mit roter und gelber Farbe. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 250 Euro liegen. Der Staatsschutz in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Tür mit Steinen traktiert

Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in einen Getränkemarkt in der Afföllerstraße, nachdem Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch dieser Woche Steine gegen die Schiebetür warfen. Offenbar führten die Treffer nicht zum gewünschten Erfolg und die Unbekannten flüchteten, ohne in den Markt gelangt zu sein. Es entstand ein etwa 400 Euro hoher Schaden. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Dieb nutzt Baugerüst

Über ein Baugerüst gelangte ein Dieb in der Straße Krummbogen an die Fenster der ersten Etage und hebelte eins davon auf. Er durchsuchte zwischen Dienstag, 25. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.20 Uhr, die gesamte Etage und entwendete technische Geräte und Bargeld in einer Geldkassette aus den dortigen Büroräumen. Insgesamt hat das Diebesgut einen geschätzten Wert von etwa 1.500 Euro, hinzu kommt der entstandene Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise: Wem ist eine Person auf dem Baugerüst aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Blut und Urin hinterlassen

Widerliche Verschmutzungen hinterließen Unbekannte im Treppenhaus der Galerie Schlossbergcenter in der Universitätsstraße. Blut an den Wänden und Urin auf dem Boden stellten Verantwortliche am gestrigen Mittwoch gegen 7 Uhr fest. Die Verunreinigungen entstanden in der Nacht zuvor, ab etwa 22.30 Uhr. Die Marburger Polizei ermittelt wegen des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 100 Euro und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Leichtkraftrad entwendet

Aus der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße entwendeten Unbekannte ein KSR-Leichtkraftrad im Wert von etwa 3.000 Euro. Das graue Fahrzeug befand sich in der offenstehenden Garage und kam diese Woche zwischen 7 Uhr am Montag und 13 Uhr am Mittwoch abhanden. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kleinkraftrad entwendet

Einen Peugeot-Roller mit steckendem Originalschlüssel entwendeten Unbekannte aus der Geschwister-Scholl-Straße. Der Besitzer des etwa 40 Euro teuren Gefährts hatte den Schlüssel letzte Woche Donnerstag gegen 6 Uhr im Zündschloss vergessen und am Samstag, 15 Uhr, den Diebstahl bemerkt. Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

