POL-MR: Dacia zerkratzt + Fenster beschädigt + Rennrad weg + An Türen gehebelt + Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit Drogen + Unfallfluchten

Biedenkopf: Dacia zerkratzt

Unbekannte zerkratzten einen blauen Dacia Duster, der zwischen Donnerstag, 20. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 3.40 Uhr, in der Grünewaldstraße parkte. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro, die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Fenster beschädigt

Vermutlich durch Tritte entstanden an zwei Fenstern eines Mehrfamilienhauses im Eulenweg Schäden. Bei einem zerbrach die Scheibe, das andere schließt nicht mehr richtig. Die Reparatur dürfte mehrere hundert Euro kosten. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wem ist diesbezüglich zwischen Samstag, 22. Juli, 15.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Rennrad weg

In der Haspelstraße entwendeten Diebe ein graues "Triban"-Rennrad im Wert von etwa 350 Euro. Das Fahrrad stand seit Sonntag, 23. Juli, 11.15 Uhr angeschlossen an einem Grundstückszaun. Als die Besitzerin am Montag gegen 12 Uhr zurückkehrte, fehlten Rad und Schloss. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: An Türen gehebelt

Zwei Türen, die zum Parkhaus beziehungsweise zum Innenhof führen, hebelte ein Unbekannter in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Ernst-Giller-Straße auf. An einer zu Büro- und Lagerräumen führenden Tür scheiterte der Dieb schließlich, hinterließ durch die Hebelversuche jedoch starke Verformungen. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem ist zwischen 13 Uhr am Freitag, 21. Juli, und 6.50 Uhr am Montag etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt: Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle um 23.40 Uhr am letzten Sonntag ergaben sich für die Polizeistreife Hinweise darauf, dass der PKW- Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der freiwillige Drogentest reagierte positiv auf THC, zudem hatte der 21-Jährige eine geringe Menge Haschisch dabei. Nicht dabei hatte er einen Führerschein- den hat er bisher nämlich nicht gemacht. Entsprechende Anzeigen, Sicherstellungen sowie eine Blutentnahme waren die Folge.

Breidenbach: Golf touchiert und Teile zurückgelassen

Ein unbekannter Autofahrer verursachte einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden an einem grauen VW Golf, der am gestrigen Montag zwischen 13.35 Uhr und 22.10 Uhr in der Straße Afföllerwiesen parkte. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer unerlaubt. Am Unfallort lagen Fahrzeugteile, die mutmaßlich vom Verursacher stammen. Demzufolge müsste es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: PKW unter Plane touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Daimler Chrysler, der mit einer Plane abgedeckt in der Graf-von-Stauffenberg-Straße stand. Durch den Unfall entstand ein vierstelliger Schaden am Chrysler, hinzu kommt noch ein etwa 20 Euro hoher Schaden an der Plane. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr, und Montag, 15 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unfallort nicht bekannt

Nach einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Marburger Polizei, bisher steht jedoch der Unfallort nicht fest. Der beschädigte graue VW parkte zwischen 20 Uhr am Sonntag, 23. Juli, und 18 Uhr am Montag in der Straße Im Lichtenholz, am Bahnhof sowie auf dem Parkplatz des Uniklinikums. Auf einem der Parkplätze touchierte ein unbekannter Autofahrer den Touran und verursachte einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Anschließen entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrradfahrer stürzt, Fußgängerinnen gesucht

Offenbar um eine Kollision mit kreuzenden Fußgängerinnen zu verhindern, bremste ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Cölbe am gestrigen Montag stark ab und stürzte daraufhin zu Boden. Der Unfall passierte gegen 12.50 Uhr in der Neue Kasseler Straße, die der Jugendliche von Wehrda kommend in Richtung Hauptbahnhof befuhr. Die drei Frauen liefen bisherigen Erkenntnissen von links nach rechts über die Fahrbahn, womöglich ohne dabei ausreichend auf den Verkehr zu achten. Sie erkundigten sich noch nach dem 14-Jährigen, bevor sie schließlich weitergingen. Der Jugendliche zog sich einen Knochenbruch zu und kam mit einem RTW vorübergehend ins Krankenhaus. Die drei Fußgängerinnen sollen im Alter von 25 bis 30 Jahren gewesen sein, waren alle etwa 160cm groß, dunkelhäutig, hatten lockige Haare und sprachen kein Deutsch. Hinweise zum Unfallhergang oder den beschriebenen Frauen nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

