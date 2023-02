PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung nach Ladendiebstahl +++ Arbeitsmaschine gestohlen +++ Katalysator-Diebe machen Beute +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Körperverletzung nach Ladendiebstahl, Limburg, Werner-Senger-Straße, Mittwoch, 22.02.2023, 14:00 Uhr

(wie) In der Limburger Innenstadt kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei nach einem Ladendiebstahl, bei der auch Menschen verletzt wurden. Passanten riefen gegen 14:00 Uhr die Polizei in die Werner-Senger-Straße, da sie eine Schlägerei vor einem Bekleidungsgeschäft beobachtete hatten. Beim Eintreffen der Streifen waren bereits Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei den Beteiligten der Auseinandersetzung. Offenbar hatten zwei Ladendetektive einen Ladendieb verfolgt und wollten diesen zur Rede stellen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung, die in eine Schlägerei ausartete. Der 26-jährige Ladendieb wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Nach erster Sachverhaltsklärung nahmen die Beamten die drei Beteiligten mit zur Dienststelle. Dort wurden Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls, wechselseitiger Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen durften die Männer die Polizeistation wieder verlassen. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Zeugenaussagen und Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Arbeitsmaschine gestohlen,

Löhnberg, Waldhäuser Straße, Dienstag, 21.02.2023, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 22.02.2023, 10:00 Uhr

(wie) Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Löhnberg eine Arbeitsmaschine von einem Fahrzeug gestohlen. Ein 40-Jähriger hatte einen Pritschenwagen in der Einfahrt eines Grundstücks in der Waldhäuser Straße abgestellt. Dabei befand sich auf der Ladefläche ein schwerer Stampfer, der dort mit einem Spanngurt befestigt war. Als der Mann am Mittwochvormittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Maschine im Wert von knapp 2.000 EUR von der Ladefläche gestohlen hatten. Wie der Stampfer entladen und abtransportiert wurde ist bisher unbekannt. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. E-Bike entwendet,

Limburg, Schießgraben, Dienstag, 21.02.2023, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Limburg ein E-Bike entwendet. Ein 85-Jähriger hatte gegen 14:00 Uhr sein E-Bike der Marke "Cairon" an einem Baum in der Straße "Schießgraben" abgestellt und es mit einem Zahlenschloss angeschlossen. Als er gegen 16:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad im Wert von circa 3.000 EUR in der Zwischenzeit gestohlen worden war. Die Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Katalysator-Diebe machen Beute,

Weilburg und Löhnberg, Montag, 20.02.2023 bis Mittwoch, 22.02.2023

(wie) In Weilburg und Löhnberg haben Unbekannte am Wochenanfang mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen. Die unbekannten Täter demontierten auf einem Parkplatz in der Westerwaldstraße in Weilburg-Waldhausen den Katalysator an einem VW Golf und entwendeten diesen. In der Straße "Grüner Weg" in Löhnberg wurden die Katalysatoren von vier Fahrzeugen, die auf einem Werkstattgelände abgestellt waren, gestohlen. Dort hatten die Täter offenbar die begehrten Teile von den Auspuffanlagen abgesägt und dann mitgenommen. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von circa 5.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise

5. Nachbar bemerkt Brand rechtzeitig,

Selters, Zum Hirschgraben, Mittwoch, 22.02.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen hat in Niederselters ein Nachbar rechtzeitig den Rauch eines Brandes bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Aus einer Wohnung im Obergeschoss eines Hauses in der Straße "Zum Hirschgraben" hatte der Bewohner der darunterliegenden Wohnung gegen 08:30 Uhr deutlichen Brandgeruch wahrgenommen. Da die Bewohnerin der betroffenen Wohnung nicht zuhause war, wurde die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brandherd schnell in der Küche lokalisieren und das noch kleine Feuer löschen. Offenbar war ein Holzbrettchen auf einer Herdplatte, die noch auf kleiner Stufe lief, in Brand geraten. Nach Lüftung der Wohnung konnte diese wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf unter 1.000 EUR geschätzt, am Gebäude entstand kein Schaden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell