Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer schwer verletzt

Gera (ots)

Am 17.06.2023, gegen 16:00 Uhr stürtzte auf der Landstraße zwischen Gera-Liebschwitz und Niebra ein Motorradfahrer. Laut Zeugenaussagen fuhr der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad rutschte ca. 10 Meter in ein angrenzendes Feld und wurde stark beschädigt. Der 47-jährige Mann aus Sachsen verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde zur Behandlung in das Klinikum Gera eingewiesen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell