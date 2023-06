LPI-G: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Am 17.06.2023 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Greiz mitgeteilt, dass an einem Gewässer in Wenigenauma zwei Männer angeln sollen. Eine Überprüfung durch Polizeibeamte bestätigte den Verdacht des illegalen Angeln`s. Beide Männer angelten ohne Berechtigung in einem Privatgewässer und hatten bereits zwei Karpfen gefangen. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. ...

