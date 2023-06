Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Giftköder im Stadtgebiet Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Am 16.06.2023 wurde die Polizei Greiz informiert, dass im Bereich der Straße der DSF, Zeulenroda-Triebes vermutlich Giftköder ausgelegt wurden. Eine Überprüfung bestätigte, dass in der Wiese mehrere Fleischstücke mit einer bläulichen, granulatähnlichen Substanz versehen, ausgelegt wurden. Die Fleischstücke wurden entsorgt und Proben sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da es in dieser Woche schon einmal zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt in Zeulenroda kam, werden Hundebesitzer gebeten besondere Vorsicht beim "Gassi gehen" walten zu lassen. Verdächtige Situationen sollten umgehend der Polizei Greiz oder dem Kontaktbereichsbeamten (KOBB) mitgeteilt werden.

