Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Drei Verletzte

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Linkstraße in Höhe der Einmündung zum Drüggelter Weg. Ein 47-jähriger Mann aus Möhnesee befuhr mit seinem BMW die Linkstraße in Richtung Westen. Im Kurvenbereich in Höhe der Unfallstelle geriet der 47-Jährige mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 24-jährigen Mannes aus Ense. Beide Autofahrer und die 24-jährige Beifahrerin des Ensers wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 47-Jährige alkoholisiert war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Linkstraße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Möhnesee unterstützte die Sperrmaßnahmen.(dk)

