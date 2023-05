Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Verletzter Kradfahrer

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Möhnetal, zwischen den Ortschaften Völlinghausen und Niederbergheim. Ein 51-jähriger Mann aus Werneck befuhr mit seiner Suzuki die Straße Im Möhnetal aus Niederbergheim kommend in Richtung Völlinghausen. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte in den Graben und zog sich leichte Verletzungen zu. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße Am Möhnetal einseitig gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell