Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch dem 17. Mai, gegen 21 Uhr, kam es in der Blumenstr. zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde von zwei unbekannten Personen zunächst in einen verbalen Streit verwickelt. Als der Fahrradfahrer seine Fahrt fortsetzten wollte, wurde ihm von einer der Personen einen Tritt versetzt, so dass dieser von seinem Fahrrad stürzte. Gemeinsam hätten dann beide Unbekannten auf den am Boden liegenden Geschädigten eingeschlagen und eingetreten. Anschließend entfernten sich beide Personen in Richtung Bernhardbrunnen. Die Unbekannten sollen etwa 15-18 Jahre alt, schlanker Natur und südeuropäischer Herkunft sein. Eine der Personen hatte einen Dreitagebart mit Ziegenbart. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, bei der Polizei zu melden. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell