POL-SO: Einbruch in Kleingartenanlage

Warstein-Belecke (ots) - Am 16. Mai kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55, in Höhe der Straße Külbe 99. Ein 29-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seiner Honda die B 55 aus Belecke kommend in Richtung Anröchte. In einer Linkskurve verlor der 29-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, stürzte mit dieser und rutschte mitsamt Krad mehrere Meter über die Fahrbahn. Er kollidierte mit einer Leitplanke rechts der Straße und erlitt ...

mehr